سماع دوي انفجارات عنيفة في طهران

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، السبت، دوي انفجارات عنيفة.

وأفاد مراسل الأناضول أن الانفجارات العنيفة تركزت في المناطق الجنوبية والغربية لطهران، قبل أن تُفعل منظومات الدفاع الجوي.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول الخليج والأردن، غير أن بعض هذه الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.

وفي وقت سابق السبت، تعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بوقف استهداف الدول المجاورة "ما لم تُشن من أراضيها هجمات" ضد بلاده.