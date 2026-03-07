 سماع دوي انفجارات عنيفة في طهران - بوابة الشروق
السبت 7 مارس 2026 10:52 م القاهرة
سماع دوي انفجارات عنيفة في طهران

طهران/ الأناضول
نشر في: السبت 7 مارس 2026 - 10:43 م | آخر تحديث: السبت 7 مارس 2026 - 10:43 م

• مراسل الأناضول أفاد بأن الانفجارات العنيفة تركزت في المناطق الجنوبية والغربية للعاصمة الإيرانية..

 

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، السبت، دوي انفجارات عنيفة.

وأفاد مراسل الأناضول أن الانفجارات العنيفة تركزت في المناطق الجنوبية والغربية لطهران، قبل أن تُفعل منظومات الدفاع الجوي.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول الخليج والأردن، غير أن بعض هذه الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.

وفي وقت سابق السبت، تعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بوقف استهداف الدول المجاورة "ما لم تُشن من أراضيها هجمات" ضد بلاده.

 

