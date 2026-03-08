مصدر إسرائيلي لـ سي إن إن: استهداف مواقع تخزين النفط بإيران يأتي ضمن المرحلة التالية للحرب

أفاد مصدر إسرائيلي لشبكة "سي إن إن"، بأن إسرائيل قد شرعت في ضرب مواقع لتخزين النفط في إيران، وذلك في إطار المرحلة التالية من الحرب.

وصرح جيش الاحتلال، بأنه استهدف مساء السبت منشآت وقود في طهران تقوم بتوزيع الإمدادات "على مستهلكين متنوعين، بما في ذلك كيانات عسكرية في إيران".

وأضاف جيش الاحتلال في بيان له: "هذه ضربة جوهرية تشكل خطوة إضافية في تعميق الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية العسكرية للنظام الإرهابي الإيراني".

كما أظهرت مقاطع فيديو، ألسنة اللهب وأعمدة الدخان وهي تتصاعد من مصفاة "شهران" النفطية في طهران.



وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، قد صرح في وقت سابق، بأن إسرائيل بصدد الانتقال إلى المرحلة التالية من العملية، دون أن يخوض في تفاصيل ما تنطوي عليه الخطوات القادمة.

وقال زامير في بيان مصور: "في هذه المرحلة، سنواصل تفكيك النظام وقدراته العسكرية، ولدينا مفاجآت إضافية قادمة لا أنوي الكشف عنها".

ومنذ 28 فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوم عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات من الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ«أهداف أمريكية» في دول المنطقة، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية.