نتنياهو: اتخذنا قرارات تحمل مخاطر من أجل القضاء على أعداء إسرائيل

• رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توعد في مؤتمر صحفي بمواصلة الحرب ضد إيران

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، بمواصلة الحرب ضد إيران، مدعيًا أن لدى إسرائيل "خطة مليئة بالمفاجآت" تهدف إلى تقويض النظام في طهران.

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إن إسرائيل "مستمرة في الحرب على إيران بكل قوة".

وأضاف: "غيّرت إسرائيل وجه الشرق الأوسط كما وعدت بعد أحداث السابع من أكتوبر، كما أنها غيّرت نفسها أيضًا"، على حد تعبيره.

وزعم أنه اتخذ قرارات "تحمل مخاطر" من أجل القضاء على من وصفهم بـ"أعداء إسرائيل".

وفي 7 أكتوبر 2023، شنت حماس وفصائل فلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، وهاجمت فيها 11 قاعدة إسرائيلية و22 مستوطنة "لإنهاء الحصار على غزة وإفشال مخططات إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية"، وعشية ذلك بدأت تل أبيب بإبادة جماعية بحق الفلسطينيين استمرت لعامين.

وجرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 لكن منذ سريانه يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته باستمرار القصف وإطلاق النار.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول الخليج والأردن، غير أن بعض هذه الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.

وفي وقت سابق السبت، تعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بوقف استهداف الدول المجاورة "ما لم تُشن من أراضيها هجمات" ضد بلاده، قبل أن تتجدد الهجمات على الكويت والسعودية والبحرين والإمارات والعراق.