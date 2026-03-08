الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء السبت، على ملعب التتش بفرع النادي في الجزيرة، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقررة مساء الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز،

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في التاسعة والنصف مساء بعد غد على استاد الكلية الحربية.

وعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية قبل استكمال البرنامج التدريبي الذي اشتمل على تقسيمة الكرة وتنفيذ الجمل الخططية.

كان الأهلي قد حقق الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي على استاد المقاولون.