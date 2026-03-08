ترامب لرئيس الوزراء البريطاني: لا نحتاج لأشخاص ينضمون للحروب بعدما نكون انتصرنا بالفعل

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادا لاذعا لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على خلفية موقفه من الحرب ضد إيران، وسط تقارير عن وضع حاملة الطائرات البريطانية إتش إم إس برينس أوف ويلز في حالة تأهب مرتفع.

وقال ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "المملكة المتحدة، حليفتنا العظمي السابقة، وربما الأعظم بينهم جميعا، تفكر أخيرا بجدية في إرسال حاملتي طائرات إلى الشرق الأوسط".

وأضاف ترامب : "لا بأس بذلك يا رئيس الوزراء ستارمر، لم نعد بحاجة إليهما بعد الآن، لكننا سنتذكر ذلك"

وتابع: "لسنا بحاجة لأشخاص ينضمون إلى الحروب بعد أن نكون قد انتصرنا فيها بالفعل".

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في وقت سابق بأن حاملة الطائرات البريطانية "إتش إم إس برينس أوف ويلز"، إحدى حاملتي الطائرات البريطانيتين، وضعت في حالة تأهب مرتفع للإبحار من بورتسموث.

وقالت مصادر دفاعية بأن طاقم السفينة أُبلغ بضرورة الاستعداد للمغادرة خلال خمسة أيام، علما بأن ما يعرف بـ "الإشعار للإبحار" كانت مدته قبل ذلك 14 يوما.

ويثير هذا توقعات بأن حاملة الطائرات قد توفد إلى البحر المتوسط​​ للمساعدة في الدفاع عن المصالح البريطانية المهددة خلال الصراع في الشرق الأوسط.

ووجهت انتقادات للحكومة البريطانية بعدم التحرك بسرعة كافية لحماية قبرص من الطائرات بدون طيار "الدرونز" والصواريخ المعادية.

ونشرت المدمرة من طراز 45، إتش إم إس دراجون، في المنطقة لكنها لن تكون جاهزة لمغادرة الميناء حتى الأسبوع المقبل.