إصابة 3 جنود من اليونيفيل في عملية استهداف قاعدة أممية جنوبي لبنان

أصيب ثلاثة جنود من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، الجمعة، في عملية استهداف قاعدتهم الموجودة في بلدة "القوزج" جنوبي لبنان لإطلاق نار.

وأفادت "اليونيفيل"، في بيان، بنقل أحد المصابين إلى أحد مستشفيات بيروت لتلقي العلاج، بينما تم معالجة الاثنين الآخرين في منشأة طبية تابعة للقوة الأممية، لافتة إلى أنه جرى إخماد حريق شب في القاعدة جراء الهجوم.

ونوهت إلى أنها ستباشر تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث الذي وصفته بـ"المروع"، مشددة على أنه "من غير المقبول استهداف قوات حفظ السلام التي تؤدي مهاما بتفويض من مجلس الأمن الدولي".

كما ذكرت القوة الأممية جميع الأطراف المعنية بضرورة التزاماتها بضمان سلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات وفقا للقانون الدولي.

واعتبرت أي هجوم على قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وقد يرقى إلى جريمة حرب.