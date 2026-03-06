 مصرع شخصين اختناقًا بعادم دراجة بخارية داخل ورشة بالفرافرة - بوابة الشروق
الجمعة 6 مارس 2026 10:31 م القاهرة
مصرع شخصين اختناقًا بعادم دراجة بخارية داخل ورشة بالفرافرة

عمرو بحر
نشر في: الجمعة 6 مارس 2026 - 10:14 م | آخر تحديث: الجمعة 6 مارس 2026 - 10:14 م

لقي شخصان مصرعهما مساء اليوم الجمعة إثر استنشاق عادم دراجة بخارية داخل إحدى الورش بالمنطقة الصناعية بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

وكانت غرفة طوارئ مستشفى الفرافرة المركزي قد استقبلت الحالتين، وهما فهمي ع. ف (26 عامًا)، مقيم بقرية عثمان بن عفان التابعة لمركز الفرافرة، وطه ع. ع. ع (35 عامًا)، ومقيم بالقرية نفسها، وذلك بعد الإبلاغ عن تعرضهما لحالة اختناق داخل غرفة مغلقة بإحدى الورش في المدينة الصناعية، نتيجة استنشاق عادم دراجة بخارية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

