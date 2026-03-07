التلجراف: إسرائيل استخدمت صاروخا باليستيا من طراز بلو أنكور لاستهداف خامنئي

كشفت صحيفة التلجراف البريطانية أن إسرائيل استخدمت صاروخاً باليستياً من طراز "بلو أنكور" في الهجوم الذي أودى بحياة المرشد الأعلى الإيراني ، علي خامنئي .

ووفقاً للتقرير، فإن هذا الصاروخ متطور قادر على الخروج من الغلاف الجوي للأرض والعودة إليه في مسار باليستي، مما يجعل اعتراضه صعباً.

وعُثر على بقايا الصاروخ - الذي وُصف بأنه أسطوانات معدنية طويلة - في غرب العراق، على ما يبدو على طول مساره في طريقه إلى إيران، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ووفقًا للتقرير، يبلغ مدى الصاروخ إسرائيلي الصنع حوالي 2000 كيلومتر. وقدرته على الخروج من الغلاف الجوي والعودة إليه بسرعة عالية تجعل من الصعب على أنظمة الدفاع الجوي رصده واعتراضه في الوقت المناسب.

يبلغ طول الصاروخ حوالي 6.5 متر ووزنه حوالي 1.9 طن، وقد طُوّر في الأصل كصاروخ هدف لاختبار أنظمة الدفاع الجوي.

على مر السنين، جرى تعديله للاستخدام الهجومي كصاروخ جو-أرض عالي السرعة ذي مسار باليستي جزئي.

ينتمي الصاروخ إلى عائلة صواريخ أنكور، التي تضم أيضًا طرازي أنكور بلاك وأنكور سيلفر، اللذين طُوّرا، لمحاكاة صواريخ سكود. ووفقًا للتقرير، يُحمل هذا الصاروخ عادةً على متن الطائرات المقاتلة.

وذكرت الصحيفة أن خامنئي كان يقضي معظم ساعات المساء في ملجأ عميق للغاية داخل مجمعه في طهران، وهو ملجأ، بحسب التقديرات، يستغرق الوصول إليه حوالي خمس دقائق بالنزول. ولهذا السبب، كان التقييم السائد في النظام الإيراني هو توقع هجوم إسرائيلي في ساعات المساء.

بدأت الغارات صباحًا، وشملت ما لا يقل عن 30 ضربة دقيقة استهدفت المجمع الذي كان يقيم فيه خامنئي.

ووفقًا لتقارير أجنبية، قطعت إسرائيل خدمات الهاتف في منطقة المجمع لمنع عناصرها من طلب النجدة.

وبحلول المساء، أفادت التقارير بتعرض المقر لأضرار جسيمة، وتضرر ستة مبانٍ على الأقل داخله، وفي صباح اليوم التالي، أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في البلاد اغتيال خامنئي.

بحسب تقرير صحيفة التلجراف، استخدمت إسرائيل، بالإضافة إلى صواريخ أنكور، أسلحة أخرى وألقت نحو ألفي قنبلة خلال الثلاثين ساعة الأولى من القتال.

فيما استخدمت الولايات المتحدة أنظمة أسلحة متطورة، من بينها صواريخ توماهوك كروز وصواريخ هيمارس.

كما نشر البنتاجون صوراً لأول استخدام عملي لصاروخ الضربة الدقيقة، القادر على إصابة أهداف على مدى حوالي 500 كيلومتر.