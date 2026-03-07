إيران: عملياتنا تضرب الأهداف والإمكانات التي تعتبر مصدرا ومنطلقا للأعمال العدوانية ضد شعبنا

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن دول المنطقة بدأت تدرك أن القواعد الأمريكية الموجودة على أراضيها لم توفر الأمن لشعوبها، مشيرة إلى أن هذه القواعد تُستغل لخدمة المصالح الأمريكية وليس لحماية الدول المضيفة، علي حد قوله.

وقالت الوزارة في بيان رسمي: "عملياتنا تضرب الأهداف والإمكانات التي تُعد مصدرا ومنطلقا للأعمال العدوانية ضد شعبنا"، موضحة أن "القواعد الأمريكية استخدمت فقط لدعم الصهاينة قتلة الأطفال والمعتدين الأمريكيين"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضافت الخارجية أن "القوات الإيرانية نفذت عمليات دفاعية ضرورية ضد قواعد المعتدين في المنطقة وفق حق الدفاع عن النفس"، مؤكدة "مواصلة التحركات حتى يتوقف العدوان أو قيام مجلس الأمن بواجبه من خلال تحديد هوية المعتدين".

في سياق متصل، أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن جميع قواعد الأعداء في المنطقة وخارجها تُعد أهدافا مشروعة وقانونية.

من جهته، قال مهدي طباطبائي، المسئول في مكتب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، إن "موقف الرئيس واضح، إذا لم تتعاون دول المنطقة مع واشنطن فلن نهاجمها".

وفي الوقت نفسه، أعلنت القيادة المركزية لمقر خاتم الأنبياء في إيران احترامها لمصالح وسيادة الدول المجاورة.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي تدخل فيه الحرب يومها الثامن، حيث تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شن ضربات على أهداف داخل إيران، فيما ترد طهران بهجمات مستهدفة ضد المصالح الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة.