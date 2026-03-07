إسرائيل: لا إصابات بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على الشمال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الطواقم الطبية الإسرائيلية، اليوم السبت، إنه لم ترد تقارير عن إصابات جراء الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على إسرائيل، وهو التاسع منذ منتصف الليل.

وذكرت التقديرات العسكرية الأولية أن الصاروخ أصاب منطقة مفتوحة، بينما دوت صفارات الإنذار في أنحاء الجليل في الشمال.

وفي الوقت نفسه، دوت صفارات الإنذار في مجتمع رأس الناقورة الحدودي شمال البلاد جراء إطلاق صواريخ من لبنان.

وأكدت قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي أن المستوطنين في المناطق التي دوت فيها صفارات الإنذار يمكنهم مغادرة الملاجئ الآن.



وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه "تم رصد إطلاق صواريخ من إيران"، مؤكدا أنه "يعمل على اعتراضها"، بحسب موقع روسيا اليوم الإخباري.



وأضافت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن هناك "إنذارا مبكرا بعد رصد هجوم صاروخي إيراني على شمال إسرائيل"، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي".

هذا وأكد التلفزيون الإيراني أنه "تم إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه إسرائيل".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن مساء السبت، تنفيذ الموجة الـ 26 من عملية "الوعد الصادق 4" من خلال عملية مركبة تضمنت طائرات درون والصواريخ.

من جهتها، أعلنت القيادة المركزية لمقر خاتم الأنبياء الإيرانية، احترامها لمصالح وسيادة الدول المجاورة.

يأتي ذلك مع دخول الحرب يومها الثامن، حيث تواصل واشنطن وتل أبيب ضرب أهداف في إيران بينما ترد طهران بهجمات مستهدفة إسرائيل والمصالح الأمريكية.