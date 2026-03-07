شهداء عسكريون ومدنيون في غارات إسرائيلية على لبنان

أعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم السبت، عن استشهاد 4 عسكريين؛ جراء الغارات إسرائيلية المتواصلة على لبنان، حيث نعى 3 عسكريين استشهدوا في الخريبة بعلبك، وعسكريا في منطقة كوثرية الرز في صيدا.

وقال مصدر أمني لبناني، لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن جالاحتلال يش الإسرائيلي صعْد ابتداء من المساء غاراته على بلدات منطقتي النبطية وبنت جبيل التي تتعرض لسلسلة غارات عنيفة.

وأضاف أن غارة وسط بلدة ميفدون أدت إلى تدمير حي بأكمله واستشهاد 5 أشخاص. كما تعرضت بلدة جبشيت لسلسلة غارات أدت الى ارتقاء 3 شهداء.

ودخلت الساحة اللبنانية، على خط الحرب الراهنة، حيث يكثف جيش الاحتلال من غاراته ودعواته لنزوح السكان من جنوب لبنان، في أعقاب هجوم صاروخي شنه حزب الله، ووصف بأنه كان إعلانًا من الحزب بانخراطه في الحرب بشكل مباشر.