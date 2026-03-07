سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة أدنوك الإماراتية، أن عملياتها مستمرة رغم التطورات الحالية في المنطقة.

وقالت في بيان السبت، أنها فعّلت بروتوكولاتها، مؤكدة عملها بشكل وثيق مع الجهات المعنية لحماية موظفيها وأصولها وعملياتها، حسب ما نقلت "رويترز".

وأضافت أن وحداتها تُقيّم الوضع على أساس كل منتج على حدة وكل معاملة على حدة في ضوء الاضطرابات المستمرة التي تؤثر على الشحن عبر مضيق هرمز.

وشددت على أن فرق المبيعات والتداول تتواصل بشكل استباقي مع العملاء في الحالات التي قد تتأثر فيها جداول الشحن.

وأشارت أدنوك إلى أنها تدير مستويات الإنتاج البحري بعناية لتلبية متطلبات التخزين.