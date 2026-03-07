• الإعلام الأمني في العراق قال إن القصف "المجهول" أسفر عن إصابة 3 آخرين..





أعلن الإعلام الأمني في العراق، السبت، مقتل أحد عناصر هيئة الحشد الشعبي العراقية وإصابة 3 آخرين في قصف جوي مجهول استهدف محافظة نينوى شمالي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الإعلام الأمني قوله إن مقر اللواء 40 التابع للحشد الشعبي تعرض لقصف جوي من طائرات مجهولة، كما استُهدف الفوج 33 التابع للهيئة في المحافظة نفسها.

وأضاف أن القصف أسفر عن مقتل عنصر من الحشد الشعبي وإصابة 3 آخرين، إضافة إلى وقوع خسائر مادية، وفق المعلومات الأولية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 فبراير الماضي، ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات الإيرانيين، بينهم مسؤولون أمنيون بارزون، بينما ترد طهران بشن هجمات صاروخية ومسيّرة على أهداف داخل إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في عدد من الدول العربية عبر صواريخ وطائرات مسيّرة، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وأضرار بأعيان مدنية، وهي هجمات أدانتها الدول العربية المستهدفة وطالبت بوقفها.

وتُعد هيئة الحشد الشعبي العراقية مظلة أمنية وعسكرية رسمية في العراق، تأسست عام 2014 استجابة لفتوى المرجع الديني الأعلى علي السيستاني لمواجهة تمدد تنظيم تنظيم داعش الإرهابي.