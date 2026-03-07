رحمة أحمد تكشف كواليس مكالمة مع عبلة كامل: أم وفنانة عظيمة

كشفت الفنانة رحمة أحمد، عن تفاصيل المكالمة التي جمعتها بالفنانة عبلة كامل، قائلة :"كان السبب في ده دكتور أشرف زكي، كنت لسه طالعة بقى خالص، كنت لسه طالعة ومربوحة، دكتور أشرف زكي قال لي في حد يعني كان معاه على التليفون، وكانت الفنانة عبلة كامل ودكتور أشرف خلاني أكلمها".

وأضافت رحمة أحمد، خلال لقاءها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، قائلة: "دي فنانة خطيرة، وقعدت تديني نصائح كتير، هي أم وفنانة عظيمة، قالت لي أنا مش بتفرج قوي وكده بس، أنا سمعت عنك، قعدت تديني نصائح إن أنا أتنوّع ما بين الأدوار، وإن أنا مش شرط إن أنا أعمل كوميدي، بس ممكن أعمل حاجات تانية، فهي أم لينا كلنا وفنانة كبيرة".