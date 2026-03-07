سوسن بدر تكشف أسرار «الست موناليزا» في برنامج بين السطور

تحل الفنانة سوسن بدر ضيفة على الإعلامية يمنى بدراوي في أول ظهور إعلامي لها بعد النجاح اللافت الذي حققته من خلال شخصية "أم حسن" في مسلسل "الست موناليزا"، وذلك خلال حلقة جديدة من برنامج "بين السطور" المذاع على شاشة "TEN TV".

وتُعرض الحلقة اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساء، حيث تتحدث سوسن بدر للمرة الأولى عن كواليس تجسيد شخصية "أم حسن" التي لاقت تفاعلا واسعا من الجمهور، خاصةً بعد التطورات الدرامية المثيرة التي شهدتها الأحداث وخروج الشخصية من السجن ضمن سياق المسلسل.

وخلال اللقاء، تكشف سوسن بدر العديد من الأسرار المتعلقة بكواليس العمل، وطبيعة التحضير للشخصية، والتحديات التي واجهتها أثناء تقديم هذا الدور المُركب، إلى جانب حديثها عن محطات مهمة في مسيرتها الفنية الطويلة التي جعلتها واحدة من أبرز نجمات الدراما والسينما في مصر والعالم العربي.

كما تتطرق الحلقة إلى جوانب مختلفة من تجربة الفنانة الكبيرة في الأعمال الدرامية، ورؤيتها لتطور الدراما المصرية في السنوات الأخيرة، إضافة إلى ذكريات من مشوارها الفني الحافل بالأعمال المميزة.