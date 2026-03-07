بن ستيلر يهاجم البيت الأبيض بسبب إيران: الحرب ليست فيلما

انتقد الممثل والمخرج الأمريكي بن ستيلر مقطع فيديو نشره البيت الأبيض عبر منصات التواصل الاجتماعي، واصفا إياه بأنه "دعاية"، وذلك بعد استخدام لقطات من فيلمه الساخر "الرعد الاستوائي – Tropic Thunder" دون الحصول على إذن مسبق منه.

وجاء هجوم ستيلر على البيت الأبيض بعد نشر الأخير لمقطع فيديو مدته 42 ثانية، يجمع بين مشاهد من أفلام ومسلسلات وألعاب فيديو مع لقطات حقيقية لعمليات قصف مرتبطة بالصراع الحالي في إيران، تحت عنوان "العدالة.. بالطريقة الأمريكية".

وشمل الفيديو أيضا مشهدا من فيلم "الرعد الاستوائي – Tropic Thunder" الصادر عام 2008، وهو العمل الذي كتبه وأخرجه وقام ببطولته ستيلر.

وعلى إثر ذلك، طالب الممثل الأمريكي البيت الأبيض بحذف المقطع، مؤكدا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "X" أن العمل لم يمنح أي تصريح لاستخدامه في هذا السياق.

وكتب ستيلر في منشوره: "لم نعطكم إذنا أبدا، ولا نرغب في أن نكون جزءً من آلة الدعاية الخاصة بكم.. الحرب ليست فيلما".

وخلال الأيام الأخيرة، نشرت حسابات مرتبطة بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددا من المقاطع المشابهة التي تمزج بين عناصر من الثقافة الشعبية الأمريكية وصور عسكرية.

وفي مقطع آخر، ظهرت لقطات للاعبي بيسبول أثناء ضرب الكرة بالمضارب قبل الانتقال مباشرة إلى مشاهد لانفجارات، في أسلوب مونتاج مشابه لما تم نشره في الفيديو الأول.

وضم الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي للبيت الأبيض مشاهد من عدد من الأفلام والمسلسلات الشهيرة، من بينها "الرجل الحديدي – Iron Man"، وفيلم "قلب شجاع – Braveheart"، وفيلم "السلاح الأمثل – Top Gun"، إضافة إلى مسلسلات مثل: "من الأفضل الاتصال بسول – Better Call Saul" و"الاختلال الضال – Breaking Bad"، إلى جانب أعمال أخرى مثل: "جون ويك – John Wick" و"سوبر مان – Superman" و"المتهور – Daredevil" وسلسلة "حرب النجوم – Star Wars".