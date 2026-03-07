قلق في الأهلي السعودي بعد إصابة لاعبه بديربي جدة

يخضع زياد الجهني، لاعب الأهلي السعودي، لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الاتحاد في ديربي جدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن للمحترفين.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن اللاعب سيجري أشعة طبية على موضع الإصابة في العضلة الضامة بأحد المراكز المتخصصة في مدينة جدة، وذلك لتحديد طبيعة الإصابة وبرنامج العلاج المناسب.

وأوضحت الصحيفة أن الجهني كان يعاني من آلام في العضلة الضامة قبل خوض مباراة الديربي، لكنه فضّل المشاركة رغم الإصابة بسبب حاجة الفريق إلى جهوده في اللقاء.

وخلال المباراة شعر اللاعب بشد في العضلة الضامة، ما دفع الجهاز الطبي للفريق إلى التوصية بإجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته وتحديد مدة غيابه المحتملة.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا على الاتحاد بنتيجة 3-1 في ديربي جدة الذي أقيم على ملعب «الإنماء»، ليواصل صدارته لجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 62 نقطة.