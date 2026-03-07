ترامب يعلن عن تحالف عسكري جديد لمكافحة العصابات الإجرامية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، تشكيل تحالف عسكري جديد للقضاء على العصابات الإجرامية، خلال اجتماع مع قادة من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وقال ترامب: "في هذا اليوم التاريخي نجتمع للإعلان عن تحالف عسكري جديد تماما للقضاء على العصابات الإجرامية التي تعيث فسادا في منطقتنا".

وأضاف ترامب، في تصريحات أدلى بها بمدينة دورال بولاية فلوريدا: "جوهر اتفاقنا هو الالتزام باستخدام القوة العسكرية القاتلة لتدمير العصابات الشريرة والشبكات الإرهابية.. سنقضي عليهم نهائيا".

وأوضح أن ممثلين عن أكثر من اثنتي عشرة دولة انضموا إلى التحالف ضد العصابات.

وقال إنه كما شكلت الولايات المتحدة تحالفا للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في الشرق الأوسط، "يجب الآن القيام بالشيء نفسه للقضاء على العصابات في منطقتنا".

وكانت الإدارة الأمريكية، قد تعهدت بإعطاء الأولوية لمصالحها في نصف الكرة الغربي ضمن سياسات الأمن القومي والدفاع.

وعادة ما تشير واشنطن بهذا المصطلح إلى أمريكا الشمالية والجنوبية والجزر المرتبطة بهما.

وقد كرر ترمب، مؤخرا ادعاءه بأن الولايات المتحدة تهيمن على هذه المنطقة.

وانتقد ترامب، مرارا المنظمات الدولية القائمة مثل الأمم المتحدة، وأنشأ هيئات خاصة به، من بينها مجلس السلام للشرق الأوسط الذي أثار جدلا واسعا.

وشهد الاجتماع الذي عُقد في فلوريدا تحت اسم "درع الأمريكتين" مشاركة ممثلين عن 12 دولة من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي المقربة من ترامب.

ومن بين الحضور رئيسا الأرجنتين خافيير ميلي والسلفادور نجيب بوكيلي.

وفي المقابل، لم تشارك الدول الأكثر سكانا في المنطقة مثل البرازيل والمكسيك وكولومبيا، التي يقودها زعماء يساريون.