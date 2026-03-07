• دعت إليها منظمات مثل تحالف وقف الحرب وحملة التضامن مع فلسطين وحملة نزع السلاح النووي

شهدت العاصمة البريطانية لندن، السبت، مسيرة لآلاف المناهضين للحرب احتجاجا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وأفاد مراسل الأناضول، أن المسيرة، التي نظمتها منظمات مثل تحالف وقف الحرب، وحملة التضامن مع فلسطين، وحملة نزع السلاح النووي، انطلقت من منطقة ميلبانك، القريبة من البرلمان البريطاني، وتوجهت نحو السفارة الأمريكية بلندن.

وأمام السفارة الأمريكية أُقيم ركن تذكاري لطلاب ومعلمين قُتلوا في الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب، التابعة لمحافظة هرمزغان في إيران.

ووضع المحتجون الزهور والألعاب في الركن التذكاري، كما كتبوا رسائلهم في دفتر عزاء تم فتحه في المكان.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "لا للحرب في إيران"، و"أوقفوا حرب ترامب"، و"لا لتسليح إسرائيل"، مرددين هتافات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة.

وانتهت المسيرة بكلمات أُلقيت أمام السفارة الأمريكية.

- الهجوم على المدرسة

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أعلن أن الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على مدرسة شجرة الطيبة الابتدائية للبنات في ميناب أسفر عن مقتل 153 طالبة ومعلمة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أسفرت عن مقتل مئات الإيرانيين، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون كبار، فيما ترد طهران على تل أبيب بشن هجمات بالصواريخ والمسيرات.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول الخليج والأردن، غير أن بعض هذه الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.