ترامب: أمريكا اعترفت رسميا بالحكومة الفنزويلية

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن اعترفت رسميا بالحكومة الفنزويلية، وذلك خلال كلمته أمام قادة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي يوم السبت.

وقال ترامب للقادة المجتمعين لتشكيل تحالف أمني جديد في المنطقة: "يسعدني أن أقول إننا اعترفنا رسميا هذا الأسبوع بالحكومة الفنزويلية. لقد اعترفنا بهم قانونيا بالفعل".

وكانت الولايات المتحدة والحكومة الانتقالية في فنزويلا قد اتفقتا في الآونة الأخيرة على استئناف العلاقات الدبلوماسية.

ومنذ أن اعتقلت القوات العسكرية الأمريكية الزعيم السلطوي نيكولاس مادورو في يناير، تعمل ديلسي رودريجيز كرئيسة مؤقتة للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

ولا ترى المعارضة الفنزويلية، بما في ذلك الحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو، حكومة رودريجيز شرعية. وكانت رودريجيز تشغل سابقا منصب نائب الرئيس في عهد مادورو.

ولم تعترف واشنطن ودول أخرى بإعادة انتخاب مادورو بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024، التي خيمت عليها اتهامات بالتزوير.

وتقول واشنطن حاليا إن الهدف من العمل مع حكومة رودريجيز هو التمكين التدريجي للشعب الفنزويلي من تهيئة الظروف لانتفال سلمي إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا.