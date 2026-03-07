أوكرانيا: مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين في غارة روسية على مجمع سكني بخاركيف

أعلن مسئولون في أوكرانيا، إن طفلين كانا من بين عشرة أشخاص على الأقل قتلوا اليوم السبت في هجوم بصاروخ روسي أصاب مبنى سكنيا مكونا من خمسة طوابق في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، كما أُصيب ستة عشر آخرون بجروح.

وأدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الهجوم ودعا إلى رد فعل دولي، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتيد برس (أ ب).

وقال زيلينسكي، إن روسيا ضربت أوكرانيا خلال الليل بـ 29 صاروخاً و480 طائرة مسيرة، مستهدفة مرافق الطاقة في كييف ومناطق أخرى بوسط البلاد، مع ورود تقارير عن وقوع أضرار في سبعة مواقع أخرى على الأقل في أنحاء البلاد.

وأفاد أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف، في تدوينة له على قناته على تطبيق تليجرام، بأن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم عندما استهدف صاروخا باليستيا مبنى سكنيا في ثاني أكبر مدينة بالبلاد، ومن بين الضحايا صبي، وفتاة في الثالثة عشرة من عمرها.

وأضاف سينيهوبوف، أن عدد الضحايا ارتفع مع بزوغ فجر اليوم التالي وقيام قوات الإنقاذ بانتشال الجثث تدريجيا من بين الأنقاض، مشيرا إلى إصابة ما لا يقل عن عشرة أشخاص، بينهم أطفال.

وأظهرت الصور الملتقطة من الموقع حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمبنى السكني، حيث تناثرت أجزاء من الهيكل الخرساني لمسافات بعيدة بفعل قوة الانفجار.

وفي غضون ذلك، أصدرت السلطات الأوكرانية، تحذيرات من حدوث غارات جوية في عدة مناطق أوكرانية أخرى مع استمرار التحذيرات من هجمات روسية محتملة، شملت العاصمة كييف ومدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود.

ودعا عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، السكان إلى التوجه فورا إلى الملاجئ والالتزام بإجراءات السلامة، ولم ترد أية أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار في العاصمة حتى اللحظة.