ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط والغاز وأظهرت عدم وجود أي مؤشرات على توقف صعودها السريع بعد أسبوع من شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات كبيرة على إيران، التي تصاعدت إلى حرب في منطقة الشرق الأوسط.

وأدى الصراع، الذي تضررت فيه تقريبا كل دول الشرق الأوسط نتيجة صواريخ أو ضربات بطائرات مسيرة، إلى توقف السفن التي تحمل نحو 20 مليون برميل من النفط يوميا في الخليج، وعدم قدرتها على المرور بأمان عبر مضيق هرمز، الممر الضيق للخليج الذي يحده شمالا إيران.

وأدى تعطل حركة الشحن وتضرر المنشآت النفطية والغازية الرئيسية في الشرق الأوسط إلى إيقاف الإمدادات من بعض أكبر منتجي النفط في العالم، وعلى سبيل المثال، أعلنت الكويت السبت أنها ستقلل إنتاجها من النفط كإجراء "احترازي" بسبب الحرب، ما قد يفاقم حالة التذبذب في أسواق الطاقة العالمية.

وتجاوزت أسعار النفط 90 دولارا للبرميل يوم الجمعة، حيث بلغ سعر خام الولايات المتحدة 90ر90 دولارا، مرتفعا بنسبة 36% مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما ارتفع خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 27% خلال الأسبوع ليصل إلى 69ر92 دولارا.

وتؤدي هذه الارتفاعات إلى زيادة ما سيدفعه المستهلكون والشركات مقابل البنزين والديزل ووقود الطائرات، حيث بدأ بعض السائقين بالفعل الشعور بذلك عند محطات الوقود.

وقال الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تتوقع أن تستمر عملياتها العسكرية ضد إيران من أربعة إلى خمسة أسابيع، لكنه أشار إلى أن لديها "القدرة على الاستمرار لفترة أطول بكثير". وفي يوم الجمعة، بدا أن ترامب يستبعد إجراء أي محادثات مع إيران ما لم تقدم "استسلاما غير مشروط".

وقال آل سالازار، رئيس أبحاث النفط والغاز العالمية في شركة إنفيروس: "كلما زادت الأخبار، بدا أن هذا الصراع سيستمر لفترة طويلة جدا".

وفي الولايات المتحدة، ارتفع سعر جالون البنزين العادي إلى 41ر3 دولار اليوم السبت، بزيادة نحو 43 سنتا مقارنة بالأسبوع الماضي، وفقا لنادي السيارات الأمريكي. كما بلغ سعر الديزل 51ر4 دولارا للجالون، بزيادة نحو 75 سنتا عن الأسبوع الماضي.