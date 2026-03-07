• نائب المستشار الألماني وزير المالية لارس كلينغبايل: "هذه ليست حربنا ولن نشارك في هذه الحرب"

قال نائب المستشار الألماني وزير المالية لارس كلينغبايل إن بلاده لن تشارك في الحرب القائمة على إيران، محذرا من تداعياتها الاقتصادية.

وأضاف في مقابلة مع شبكة "RND" الإعلامية الألمانية، السبت، أن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، يجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.

وشدد على ضرورة استئناف المفاوضات مجددا بين طهران وواشنطن، وحذر من أن استمرار الحرب لفترة أطول سيؤدي إلى عواقب اقتصادية أكبر.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تتوافق مع القانون الدولي أم لا، قال المسؤول الألماني إن وزارة خارجية بلاده تجري تحقيقا بشأن ذلك، وأن موقف بلاده بهذا الخصوص سيكون مبنيا على نتائج التحقيق.

ومضى قائلا: "لدي شكوك كبيرة في أن تكون هذه الحرب مشروعة من ناحية القانون الدولي".

وبشأن ما إذا كانت هناك مخاطر من أن تُجر ألمانيا إلى هذه الحرب من الناحية الأمنية، أجاب كلينغبايل: "أقول وبوضوح شديد: هذه ليست حربنا. لن نشارك في هذه الحرب".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل، كما تهاجم ما تقول إنها "قواعد ومصالح أمريكية" بدول عربية، لكن بعض الهجمات خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.