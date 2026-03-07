تجمع المئات من الأشخاص في مسيرة عند بوابة براندنبورج في العاصمة الألمانية برلين، اليوم السبت، للمطالبة بـ"الحرية لإيران".

ووفقاً لبيانات الشرطة، احتشد نحو 1000 شخص في "ميدان 18 مارس"، علما أن العدد الذي كان مقررا ومسجلا للمظاهرة هو 2000 شخص. وصرح متحدث باسم الشرطة بأن المظاهرة سارت بشكل سلمي ودون أي اضطرابات حتى وقت متأخر من بعد ظهر اليوم.

كان من بين المتظاهرين العديد من أنصار المعارض الإيراني، رضا بهلوي، نجل الشاه الذي أطيح به عام 1979، حيث رُفعت صور له بين الحشود. كما رفع المتظاهرون لافتات وشعارات كتب عليها "يجب رحيل عصابة الملالي" و"الديمقراطية لإيران".

واستذكر خطباء المظاهرة ما قالوا عنه: "آلاف الأشخاص الذين قُتلوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران في مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى آلاف آخرين لا يزالون رهن الاعتقال".

ولوّح العديد من المشاركين بالأعلام الإيرانية، بينما عُلقت أعلام ألمانية وإسرائيلية وأمريكية أمام المنصة الرئيسية.

كما ارتدى بعض المتظاهرين العلم الإسرائيلي على أكتافهم، في حين رسم آخرون العلم الأمريكي على وجوههم.

يُذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة، قد شنتا هجمات ضد إيران قبل نحو أسبوع، وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بتوسيع نطاق هذه الهجمات.