بزشكيان: العلاقات الودية مع الجوار لا تلغي حق إيران في الدفاع عن نفسها

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السبت، إن بلاده تؤكد دائما على استمرار العلاقات الودية مع دول المنطقة على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل لكن ذلك لا يلغي حقها في الدفاع عن نفسها".

وفي منشور على منصة "إكس" الأمريكية، زعم بزشكيان، أن بلاده لم تهاجم الدول الحليفة، بل استهدفت القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة.

وأضاف: "لطالما أكدت إيران على الحفاظ على العلاقات الودية مع دول المنطقة ومواصلتها على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية".

واستدرك بزشكيان: "هذا لا ينفي حق إيران في الدفاع عن نفسها ضد أي عدوان عسكري من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".

وشدد على أنهم سيقاومون حتى الموت لحماية بلادهم.

وزعم بزشكيان، أن "العمليات الدفاعية الإيرانية موجهة فقط ضد الأهداف والمنشآت التي تمثل مصدرا وأصلا للأعمال العدوانية ضد الشعب الإيراني، ونحن نعتبر هذه الأهداف مشروعة".

وقال: "لم نهاجم الدول الصديقة والحليفة لنا، لكننا استهدفنا القواعد والمنشآت والقدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة".

وفي وقت سابق، قال بزشكيان، في خطاب ملتفز: "أعتذر إلى الدول المجاورة التي تعرضت لهجوم من جانبنا، فهم إخوتنا، وعلينا أن نتكاتف مع هؤلاء الأعزاء لإرساء السلام والاستقرار، ولا نية لدينا لغزو دول أخرى".

ولفت إلى أن الهجوم على دول الجوار جرى "وفق قرار خاص ومستقل"، بسبب غياب قادة ومسؤولين إيرانيين "تعرضوا لهجوم جبان وحشي من العدو".

وأضاف: "أعلن المجلس القيادي المؤقت أنه لن تكون هناك أي هجمات أخرى على الدول المجاورة، ولن يتم إطلاق أي صواريخ، إلا إذا جاءت هجمات من تلك الدول ضد إيران".

في سياق متصل، أكد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الإيرانية أبوالفضل شكارجي، التزام القوات المسلحة بالموقف الذي أعلنه الرئيس بزشكيان، بشأن عدم استهداف دول الجوار التي لا تُستخدم أراضيها ضد بلاده.

وأوضح شكارجي، في تصريحات صحفية أدلى بها السبت، أن إيران أعلنت منذ اليوم الأول أن كل موقع يستخدم كمصدر للهجمات يعد "هدفا مشروعا" بالنسبة لها.

وتتعرض 8 دول عربية، هي السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن والعراق، لهجمات إيرانية منذ 28 فبراير الماضي، عقب بدء إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا متواصلا على طهران.

وتقول إيران إنها تستهدف "مصالح أمريكية" في تلك الدول، غير أن بعضها خلف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

وبموازاة ذلك، تطلق طهران صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، أسفرت عن قتلى وجرحى، ضمن ردها على هجمات إسرائيلية وأمريكية متواصلة قتلت مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.