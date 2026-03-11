آلاف الإيرانيين في ساحة الثورة بطهران لتشييع قتلى الضربات الأمريكية-الإسرائيلية

تجمع آلاف الأشخاص، اليوم الأربعاء، في ساحة "الثورة" في العاصمة الإيرانية طهران، حيث أُقيمت مراسم تشييع لعدد من القادة العسكريين الإيرانيين وآخرين قُتلوا خلال الضربات الأمريكية - الإسرائيلية، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو بثه التلفزيون الرسمي الإيراني مركبات تحمل صور الضحايا ونعوشهم، من بينهم أطفال صغار، أثناء توجهها إلى الساحة.

كما أظهرت صور التقطتها وكالات الأنباء حشودًا كبيرة من المشاركين، بينهم كثيرون يرفعون الأعلام الإيرانية، أثناء تجمعهم في الساحة للمشاركة في مراسم التشييع.

ومن بين الذين شملتهم مراسم التشييع محمد باكبور، الذي كان يقود الحرس الثوري الإيراني، والفريق عبد الرحيم موسوي، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، والأميرال علي شمخاني، الذي كان يرأس المجلس الأعلى للأمن القومي.

كما ضمت القائمة وزير الدفاع الإيراني اللواء عزيز نصير زاده، ومحمد شيرازي، الذي كان يرأس المكتب العسكري.