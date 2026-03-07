أذربيجان تحبط مخطط لتنفيذ أعمال إرهابية في البلاد

• كانت تستهدف تنفيذ أعمال إرهابية ضد خط أنابيب النفط باكو-تبليسي-جيهان، والسفارة الإسرائيلية في باكو والمجمع اليهودي الجبلي وكنيس أشكنازي

أعلن جهاز أمن الدولة الأذربيجاني، السبت، إحباطه "مخطط لمجموعات كانت تستعد لتنفيذ أعمال إرهابية في البلاد".

وذكرت وكالة الأنباء الأذربيجانية الرسمية، في بيان، أن السلطات نفّذت عملية ضد أفراد (لم يحدد عددهم) كانوا يُخططون لتنفيذ أعمال إرهابية في البلاد، وتبيّن ارتباطهم "بالحرس الثوري الإيراني".

وأضاف البيان أن "الموقوفين كانوا يُخططون لتنفيذ أعمال إرهابية ضد خط أنابيب النفط باكو-تبليسي-جيهان، والسفارة الإسرائيلية في باكو، والمجمع اليهودي الجبلي، وكنيس أشكنازي".

وأوضح أنه "تمّ ضبط ثلاث عبوات ناسفة بحوزة الموقوفين، وجميعهم مواطنين أذربيجانيين، وكانوا يُخططون لتنفيذ أعمال إرهابية بتوجيهات من الحرس الثوري الإيراني".

ونشر جهاز أمن الدولة بعض المشاهد المصورة المتعلقة بالعملية.