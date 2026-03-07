بابا الفاتيكان يعين الدبلوماسي جابرييل كاتشا سفيرا لدى الولايات المتحدة

عين بابا الفاتيكان، البابا ليو، اليوم السبت، الدبلوماسي البارز في السلك الكنسي جابرييل كاتشا سفيرا للفاتيكان لدى الولايات المتحدة ومبعوثا إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وكان الأسقف الإيطالي كاتشا، 68 عاما، قد شغل منصب ممثل الفاتيكان في مانيلا لمدة عامين خلال فترة الحرب على المخدرات التي أطلقها الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي، قبل أن يُعين عام 2020 سفيرا للفاتيكان لدى الأمم المتحدة.

ويأتي تعيينه في وقت تتصاعد فيه التوترات الدبلوماسية، بعدما انتقد الفاتيكان الضربات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وكان كبير دبلوماسيي الفاتيكان بيترو بارولين قد صرح يوم الأربعاء بأن الحملة العسكرية تقوض قواعد القانون الدولي.

كما سبق للبابا ليو، وهو أول بابا أمريكي في تاريخ الفاتيكان، أن وجه انتقادات علنية لبعض سياسات ترامب اليمينية، وخصوصا حملته الصارمة على الهجرة، التي أثارت اضطرابات في عدة مدن أمريكية، واصفا إياها بأنها "غير إنسانية".

ويُعد كاتشا أحد أكثر الدبلوماسيين خبرة في الجهاز الدبلوماسي للفاتيكان، ومن المتوقع أن يتولى مهامه في واشنطن في وقت يرفع فيه عدد من الأساقفة الأمريكيين مستوى انتقاداتهم لسياسات ترامب.

وسيخلف كاتشا في المنصب الكاردينال كريستوف بيير، 80 عاما، الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 2016 ويستعد للتقاعد.

وكان ثلاثة من كبار الكرادلة الأمريكيين قد وجهوا في يناير الماضي انتقادات للسياسة الخارجية الأمريكية، معتبرين أن "الدور الأخلاقي للولايات المتحدة في مواجهة الشر في أنحاء العالم" أصبح محل تساؤل.