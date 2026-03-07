إسبانيا تدعو إسرائيل إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه

• الحكومة الإسبانية جددت التزامها بأمن واستقرار لبنان باعتباره أمرا حيويا للمنطقة بأسرها

دعت الحكومة الإسبانية، السبت، إسرائيل إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، واحترام قوات حفظ السلام المنتشرة في البلاد.

وأضافت الحكومة الإسبانية، في بيان، أنها تجدد التزامها بأمن واستقرار لبنان، باعتباره أمرا حيويا للمنطقة بأسرها.

وطالبت إسبانيا، إسرائيل بالالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي.

وقالت: "يجب على جميع الأطراف الامتثال التام لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 واتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024".

ودعت إسبانيا، إسرائيل إلى "احترام قوات حفظ السلام، بما في ذلك الوحدة الإسبانية المنتشرة في لبنان، وفقا لتفويض القرار 1701 (الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006)".

وأكدت دعمها "للإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لتعزيز قواتها المسلحة في جميع أنحاء أراضيها وإعادة نشرها بفعالية في جنوب البلاد".

وأدان البيان، بشدة الهجمات الإسرائيلية واسعة النطاق على لبنان، وأعرب عن خالص تعازيه وتضامنه مع عائلات الضحايا المدنيين الذين تزداد أعدادهم باستمرار.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على مناطق متفرقة من لبنان، أسفرت منذ الاثنين، عن مقتل 294 قتيلا بينهم أطفال، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

كما تسببت الهجمات المتصاعدة على لبنان بنزوح مئات الآلاف من الأشخاص، وتدمير مبان سكنية ودينية وبنى تحتية.

والاثنين، اتسعت رقعة الحرب إقليميا لتشمل لبنان، بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير الماضي حربا متواصلا على إيران ما خلّف مئات القتلى، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وهاجم "حزب الله" حليف إيران، الاثنين، موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءات تل أبيب المتواصلة على لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق الناري منذ نوفمبر 2024، واغتيالها خامنئي.

وشنت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق بجنوبي وشرقي البلاد، ما خلّف عشرات القتلى، ثم بدأت الثلاثاء، توغلا بريا محدودا.