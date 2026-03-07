العراق: توجيهات بملاحقة مرتكبي العمل الإرهابي بإطلاق مقذوفات باتجاه محيط السفارة الأمريكية

أصدر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أوامره الى القيادات العسكرية والأمنية كافة، وفي قواطع المسئولية، بملاحقة مرتكبي ما وصفه بالعمل الإرهابي بإطلاق المقذوفات باتجاه محيط السفارة الأمريكية في العراق، وتقديمهم للعدالة.

وجدد السوداني، في الأوامر والتوجيهات، على أن استهداف البعثات والسفارات الدبلوماسية العاملة في العراق، هو فعل لا يمكن تبريره، أو القبول به تحت أي ظرف، وأنه من الأفعال التي تمس الأمن الوطني واستقرار البلاد بأكملها، بحسب بيان للجيش.

وصرح صباح النعمان المتحدث القائد العام للقوات المسلحة: «مرتكبو هذه الاعتداءات يقترفون إساءة للعراق وسيادته وأمنه، وأن هذه المجاميع المنفلتة التي لا تنصاع للقانون لا تمثل بأي حال من الأحوال إرادة الشعب العراقي، كما أن خيارات الحرب والأفعال العسكرية تبقى بيد الدولة حصراً، وهي التي تمثل القرار الوطني الذي أكّدته الحكومة في مناسبات عدّة».

أصدر القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، أوامره الى القيادات العسكرية والأمنية كافة، وفي قواطع المسؤولية، بملاحقة مرتكبي العمل الإرهابي بإطلاق المقذوفات باتجاه محيط السفارة الأمريكية في العراق، وتقديمهم للعدالة.



وجدد سيادته في الأوامر… — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) March 7, 2026



وفي وقت سابق، أعلنت مصادر أمنية عراقية، مساء السبت، أن 4 صواريخ من طراز كاتيوشا استهدفت السفارة الأميركية في بغداد.

وبالتزامن، أفادت شبكة العربية، بتفعيل منظومة الدفاع الجوي داخل السفارة الأمريكية في بغداد.

وفي تطور سابق، استهدف هجوم بطائرة مسيرة مجمع مطار بغداد الذي يضم قاعدة عسكرية ومنشأة دبلوماسية أمريكية، بعد منتصف ليل الجمعة، بحسب مصادر أمنية.