أتلتيكو مدريد يغلق الباب أمام رحيل جريزمان رغم الاهتمام الأمريكي

السبت 7 مارس 2026 10:56 م
زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 7 مارس 2026 - 10:40 م | آخر تحديث: السبت 7 مارس 2026 - 10:40 م

حسمت إدارة أتلتيكو مدريد موقفها من مستقبل النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مؤكدة تمسكها باستمرار اللاعب ورفض فكرة رحيله خلال الفترة المقبلة، رغم الاهتمام الذي أبداه نادي أورلاندو سيتي الأمريكي بالتعاقد معه.

وأكد ماتيو أليماني، المدير الرياضي لأتلتيكو مدريد، في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن جريزمان مستمر مع الفريق، مشيرًا إلى أن عقده لا يزال ممتدًا مع النادي لعدة سنوات.

وأوضح أليماني أن اللاعب يقدم مستويات مميزة مع الفريق هذا الموسم، مشددًا على أن جريزمان يعيش حالة فنية رائعة ويحظى بدعم كبير من جماهير النادي.

وأضاف أن موقف النادي لم يتغير بشأن مستقبل النجم الفرنسي، مؤكدًا أن اللاعب مرتبط بعقد مع أتلتيكو مدريد ولن يرحل في الوقت الحالي.

يُذكر أن جريزمان يمتد عقده مع أتلتيكو مدريد حتى يونيو 2027، ما يمنح إدارة النادي الإسباني أفضلية في الحفاظ على خدماته خلال المواسم المقبلة.


