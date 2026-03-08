استئناف رحلات المغادرة من إسرائيل اليوم

من المقرر أن يغادر أول المسافرين إسرائيل بعد إعادة فتح مطار بن جوريون في تل أبيب جزئيا للرحلات المغادرة وسط استمرار الصراع مع إيران.

وتشغل الرحلات حاليا شركات الطيران الإسرائيلية "العال" و"إسراير" و"اركيا" إلى جانب سلسلة من القيود، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

ووافقت سلطات الطيران الإسرائيلية في وقت سابق من صباح اليوم الأحد، على زيادة عدد الركاب المسموح به على الرحلات المغادرة من 70 إلى 100 راكب لكل رحلة، وذلك بحسب شركة الطيران وحجم الطائرة، كما سيتم السماح للركاب بتسجيل أمتعتهم.

وكان موقع قناة" آي 24 نيوز" الإسرائيلية قد أفاد أمس السبت بأنه سيتم تسيير رحلات المغادرة من مطار بن جوريون، باستخدام طائرات الخطوط الجوية الإسرائيلية، التي ستقوم أيضا بتسيير رحلات العودة للإسرائيليين إلى إسرائيل ضمن عملية "العودة الآمنة - أجنحة الأسد".

وأضاف الموقع الإخباري أنه وفقًا للجدول المُعتمد، سيقتصر عدد الركاب على متن رحلة المغادرة على 70 راكبًا فقط، وسيتم تخصيص حوالي 15% من المقاعد للحالات الإنسانية والأمنية، والسياح، والدبلوماسيين المقيمين في إسرائيل.