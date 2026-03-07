تشيلسي يتجنب مفاجآت الكأس ويهزم ريكسهام بصعوبة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تجنب تشيلسي مفاجأة الخروج المبكر من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوز صعب على ريكسهام فريق الدرجة الأولى بنتيجة 4-2.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة حيث كانت قد امتدت إلى 120 دقيقة بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.

وسجل سام سميث هدف تقدم ريكسهام في الدقيقة 18، ثم تعادل تشيلسي بهدف ذاتي سجله آرثر أوكونكو حارس مرمى الفريق صاحب الأرض في مرماه بطريق الخطأ.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة، حيث تقدم ريكسهام مرة أخرى بهدف عن طريق كالوم دويل في الدقيقة 78، ثم تعادل جوش أشيمبونج في الدقيقة 82.

وتعرض جورج دوبسون من فريق ريكسهام للطرد في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليلعب الفريق بنقص عددي في الوقت الإضافي، الذي شهد هدفا عن طريق أليخاندرو جارناتشو في في الدقيقة 96.

وأخيرا اختتم البديل البرازيلي جواو بيدرو الرباعية بهدف في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليتأهل تشيلسي عن الدور الخامس من البطولة.