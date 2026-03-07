مقتل 4 أشخاص بانفجار استهدف مركبة للشرطة شمال غرب باكستان

أسفر انفجار قنبلة على جانب الطريق استهدفت مركبة للشرطة عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم شرطيان، وإصابة نحو عشرين آخرين في شمال غرب باكستان المضطرب قرب الحدود مع أفغانستان، بحسب الشرطة.

وقال المسئول في الشرطة أصغر شاه، إن الانفجار وقع في مدينة وانا بإقليم خيبر بختونخوا، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وأوضح أن القتلى بينهم شرطيان واثنان من المارة.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسئوليتها عن الهجوم، لكن الشبهات من المرجح أن تتجه إلى حركة طالبان الباكستانية.

وتعد هذه الجماعة منفصلة عن حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان لكنها متحالفة معها، وكثفت في السنوات الأخيرة هجماتها ضد قوات الأمن الباكستانية.

وشهدت باكستان تصاعدا في أعمال العنف المسلح، ما زاد من حدة التوتر مع أفغانستان.

وتتهم إسلام آباد، حركة طالبان الباكستانية باستخدام الأراضي الأفغانية ملاذا آمنا منذ عودة طالبان إلى السلطة في كابول عام 2021، وهو اتهام تنفيه طالبان الأفغانية.