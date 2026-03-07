انهيار طيني يطمر 100 شخص في منجم كولتان في الكونغو

قالت الشرطة في الكونغو، إن انهيارا طينيا وقع في منجم للكولتان شرق الكونغو اليوم السبت طمر 100 شخص، فيما واصل عمال الإنقاذ البحث عن الضحايا وأي ناجين محتملين.

وقال روبرت كاسونجو المتحدث باسم الشرطة في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن الانهيار الأرضي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم في بلدة ماسيسي بمقاطعة نورث كيفو نتيجة أمطار غزيرة.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة فقط من حادث مماثل وقع يوم الثلاثاء الماضي في منجم آخر يُستخرج منه معدن الكولتان، في منطقة ماسيسي أيضا.

ووفقا للعديد من التقارير، فقد أدى ذلك الانهيار الأرضي إلى مقتل ما يصل إلى 200 شخص.