ترامب: عصابات أمريكا الجنوبية تهديد للأمن القومي الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن العصابات المنظمة التي تنشط في أمريكا الجنوبية تشكل "تهديدا" للأمن القومي للولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده لن تسمح بذلك.

جاء ذلك في تصريحات أدلاها، السبت، خلال "قمة درع أمريكا" التي عقدت في فلوريدا، بحضور قادة دول من أمريكا الجنوبية.

ترامب، أشار إلى أن العصابات المنظمة هذه توفر "طريق عبور خطير للأعداء الأجانب" في المنطقة.

ووصف "قمة درع أمريكا" بأنها "تحالف عسكري جديد تماما" تم إنشاؤه للقضاء على عصابات الجريمة في المنطقة.

ولفت ترامب إلى أن العصابات أصبحت في بعض الدول أقوى من الجيش.

ومضى قائلا: تشكل هذه المنظمات الإجرامية القاسية تهديد لا يقبل للأمن القومي، وتوفر طريق عبور خطير للأعداء الأجانب في منطقتنا، ولن نسمح بذلك.

وأكد ترامب، أن الولايات المتحدة ستفعل كل ما يلزم لحماية أمنها القومي وشعبها ضد عصابات الجريمة هذه.