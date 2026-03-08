 محمد شكري ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي بعد تعافيه من الإصابة - بوابة الشروق
الأحد 8 مارس 2026
محمد شكري ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي بعد تعافيه من الإصابة

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 8 مارس 2026 - 12:23 ص | آخر تحديث: الأحد 8 مارس 2026 - 12:23 ص

 انتظم محمد شكري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء السبت على ملعب التتش استعدادًا لمباراة طلائع الجيش.

وشارك شكري في التدريبات بعد تعافيه من كدمة في مشط القدم أبعدته عن المشاركة مع الفريق في الفترة الماضية.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في التاسعة والنصف مساء الإثنين على ملعب ستاد الكلية الحربية، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي على استاد المقاولون.


