قصف يستهدف منزل مراسل قناة العراقية في طهران

تعرض منزل مراسل قناة العراقية الإخبارية في العاصمة الإيرانية طهران دريد زهير إلى استهداف جوي.

وقالت وكالة الأنباء العراقية: «إنّ منزل مراسل قناة العراقية الإخبارية في طهران الزميل دريد زهير تعرض في الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي إلى قصف جوي، ما ادى إلى إصابة بليغة نجله».

وأضاف أن «القوات الأمنية تغلق جميع الطرق المؤدية إلى المنزل».

ومنذ السبت الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوم عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات من الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ«أهداف أمريكية» في دول المنطقة، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية.