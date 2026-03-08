القيادة العامة لقوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 92 صاروخا و151 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اعترضت ودمرت 92 صاروخا و151 طائرة مسيرة، استهدفت البلاد.

وأهابت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بالجميع، بضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات.

وتبين القيادة العامة، أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.