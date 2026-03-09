قفزت أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم إلى أعلى مستويات لم يصل إليها منذ عام 2022، وسط مخاوف من شح الإمدادات في ظل استمرار تعطل مضيق هرمز.

وزاد سعر العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس مع افتتاح التداولات عليه اليوم 16% ليصل إلى مستوى 107 دولار للبرميل للخامين.

وسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تهديد أمن الطاقة مع توقف عدد من الشركات بالشرق الأوسط عن الإنتاج، وتعطل الشحنات عبر مضيق هرمز الذي يمثل خمس الإمدادات العالمية للخام.

وارتفعت أسعار النفط العالمية 24 بالمئة الأسبوع الماضي، وتوقع وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، أن تواصل الأسعار ارتفاعاتها لمستويات 150 دولار للبرميل خلال شهر إذا تعطلت الإمدادات.

وأدت ارتفاعات أسعار البترول عالميًا لاتساع الفجوة السعرية مع التقديرات التي وضعتها الحكومة محليًا لأسعار خام برنت خلال موازنة العام 2025 - 2026، لأكثر من 40% إذ توقعت الحكومة في الموازنة الحالية بلوغ سعر برميل النفط 75 دولارًا للبرميل.

وحذر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية وإعادة النظر في تسعير بعض السلع إذا استمر ارتفاع أسعار النفط والبترول.

وتتبع الحكومة منذ 2019 آلية تسعير تلقائي للمواد البترولية، والتي تحدد أسعار بيع المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر بناءً على آلية سعرية مرتبطة بأسعار خام برنت وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتكاليف النقل والتداول.

وأقرت الحكومة، آخر زيادة لأسعار الوقود محليًا في أكتوبر الماضي بنسب تراوحت بين 10.5% و12.9%، وأعلنت تثبيت الأسعار حتى نهاية 2026 للحفاظ على استقرار التضخم.