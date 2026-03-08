متحدث باسم القيادة المركزية ينفي أسر إيران جنودا أمريكيين

نفى متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، ما ردده مسئول إيراني بشأن أسر عدد من الجنود الأمريكيين خلال المعركة الدائرة في المنطقة حاليًّا.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية في تصريحات لقناة الجزيرة، الأحد: «مزاعم النظام الإيراني بأسر جنود أمريكيين مثال آخر على أكاذيبه وتضليله»، وذلك في نبأ عاجل للقناة.

وسبق أن تحدث مسئول إيراني، عن أسر عدد من الجنود الأمريكيين، في خضم حرب ضارية دخلت أسبوعها الثاني.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، عبر حسابه على منصة إكس: «لقد وقع عددٌ من الجنود الأمريكيين في الأسر غير أنّهم يروّجون روايةً مضلِّلة تزعم أنّ خمسةً أو ستّةً من الجنود الأمريكيين قد قُتلوا. ثمّ لا يلبثون، مع مرور الوقت، أن يرفعوا عدد القتلى تدريجيًّا، تحت ذرائع مختلفة، كحوادثٍ عارضةٍ أو وقائعَ مُختلَقة».

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوم عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات من الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ«أهداف أمريكية» في دول المنطقة، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية.