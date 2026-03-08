ترامب يشرف على مراسم استقبال جثامين 6 جنود أمريكيين قتلوا في حرب إيران

أشرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، على مراسم قصيرة على مدرج قاعدة دوفر الجوية لإعادة جثامين الجنود الأمريكيين الستة الذين قتلوا في الحرب على إيران.

ووضع ترامب قبعة بيضاء تحمل أحرف "يو إس إيه" مذهّبة، وأدى التحية العسكرية مع مرور النعوش المغطاة بالعلم الأمريكي ونقلها من طائرة عسكرية إلى مركبة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

الرئيس ترامب والسيدة الاولى ميلانيا ترمب وعدد من القيادات العسكرية يستقبلون جثامين (6) جنود أمريكيين الذين استشهدوا خلال الحرب مع إيران. pic.twitter.com/Cdfni6jA8h — Robert Melham (@RealRobertRM) March 7, 2026

وكان العناصر الستة الذين قتلوا في أعقاب شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب ضد إيران، جنود احتياط تم نشرهم في الكويت، وكانوا تابعين لقيادة الدعم 103 التي تتخذ من دي موين بولاية أيوا مقرا لها.

ومنذ السبت الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوم عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات من الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ«أهداف أمريكية» في دول المنطقة، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية.