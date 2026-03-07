كوبا تعلن إصلاح محطة طاقة حرارية كبرى وبدء إنهاء أزمة الانقطاع الشامل للكهرباء

قال مسئولون كوبيون، إنهم يتوقعون إعادة تشغيل محطة طاقة حرارية كبرى اليوم السبت بعد توقفها عن العمل في وقت سابق من الأسبوع، مما أدى إلى انقطاع هائل في التيار الكهربائي.

وقال فيليكس إسترادا رودريجيز وهو مهندس بارز في الاتحاد الكهربائي الكوبي، لقناة "كانال كاريبي" المملوكة للدولة، بأن محطة أنطونيو جيتيراس يجب أن تكون قيد التشغيل بحلول عصر اليوم السبت.

وقامت الطواقم بإصلاح غلاية مكسورة في المحطة تسببت في انقطاع التيار يوم الأربعاء الماضي، مما ترك الملايين دون كهرباء في المنطقة الغربية من البلاد.

وقال إسترادا رودريجيز، إنها كانت عملية بطيئة ويجب القيام بها بأمان.

وأضاف قائلاً: "إنها مساحة ضيقة ذات درجة حرارة مرتفعة".

وقال الاتحاد الكهربائي الكوبي، في بيان في وقت سابق من اليوم السبت، إن 1000 ميجاوات فقط من الطاقة كانت متاحة، وهو أقل من نصف الطلب الحالي للجزيرة.

ولم يذكر البيان عدد المشتركين الذين ظلوا دون كهرباء.