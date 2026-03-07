قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة في الحرب مع إيران جاءت في إطار ما وصفه بـ"خدمة للعالم بأسره"، وليس للشرق الأوسط فقط.

وجاءت تصريحات ترامب خلال قمة عقدها مع قادة دول أمريكا اللاتينية، حيث أكد أن الجنود الأمريكيين الذين فقدوا حياتهم في المواجهة قدموا تضحيات "من أجل حماية الأمن الدولي".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة أدت إلى تدمير قدرات عسكرية إيرانية واسعة، مشيرا إلى أنه تم القضاء على معظم وسائل الاتصال والقيادة لدى القوات الإيرانية، بما في ذلك تدمير 42 سفينة حربية، بحسب موقع العربية نت الاخبارية.

كما شدد ترامب على أن إيران كانت "قريبة جدا" من امتلاك سلاح نووي، معتبرا أن الضربات العسكرية التي استهدفتها حالت دون وصول طهران إلى هذه المرحلة.