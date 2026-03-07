 بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق نشب أمام كنيسة العذراء بشبرا - بوابة الشروق
السبت 7 مارس 2026 6:34 م القاهرة
مصطفى راضي
نشر في: السبت 7 مارس 2026 - 5:48 م | آخر تحديث: السبت 7 مارس 2026 - 5:48 م

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق نشب بكابينة كهرباء أمام كنيسة العذراء بمنطقة شبرا مصر، دون إصابات بشرية وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.


تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغاً أفاد بنشوب حريق في إحدى كبائن الكهرباء، أمام كنيسة السيدة العذراء بمنطقة الحافظية في حي شبرا مصر.

أمر اللواء الدكتور محمد الشربيني مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بانتقال سيارتين حماية مدنية لمكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني للتعامل مع الموقف ومنع امتداد ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل وصوله إلى المباني السكنية المحيطة، كما تم إجراء عمليات التبريد اللازمة لضمان عدم تجدد النيران.

بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق داخل إحدى كبائن الكهرباء الرئيسية، وتم قطع خطر الامتداد عن المجاورات و الاطفاء والتبريد بمعرفه قوات الحماية المدنية ولم يسفر الحريق عن ثمة مصابين وتمت عملية الاخماد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

