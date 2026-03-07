إصابة شخص إثر انقلاب سيارة ملاكي بمصرف في البحيرة

أُصيب شخص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة ملاكي في أحد المصارف المائية على طريق "دمنهور - دسوق"، أمام كفر سعد التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة، يفيد بوقوع سيارة ملاكي، بطريق "دمنهور - دسوق"، أمام كفر سعد التابعة لمركز الرحمانية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي داخل المصرف المار بجانب الطريق أمام قرية كفر سعد، مما نتج عنه إصابة شخص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم التأمين الطبي اللازم له في موقع الحادث، ونقله إلى مستشفى الرحمانية المركزي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.