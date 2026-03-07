مايكل أوين: مستقبل سلوت مع ليفربول مرهون بتحقيق لقب هذا الموسم

تحدث مايكل أوين، نجم ليفربول السابق، عن الوضع الحالي للفريق تحت قيادة المدير الفني الهولندي أرني سلوت، مشيرًا إلى أن المدرب يواجه ضغوطًا كبيرة بسبب نتائج الفريق هذا الموسم.

وأوضح أوين في تصريحات إعلامية أن استمرار سلوت مع ليفربول في الموسم المقبل قد يعتمد بشكل كبير على قدرته في التتويج بأحد الألقاب خلال الموسم الجاري، مثل دوري أبطال أوروبا أو كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأضاف أن الاكتفاء بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لن يُعد إنجازًا كافيًا بالنسبة لنادٍ بحجم ليفربول، مؤكدًا أن الفريق كان يطمح للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي حتى النهاية.

وأشار أوين إلى أن سلوت يمر حاليًا بمرحلة صعبة مع إدارة النادي، وأن الفوز بلقب هذا الموسم قد يكون المخرج الوحيد لتخفيف الضغوط وضمان استمراره في منصبه خلال الفترة المقبلة.