أكسيوس: الأكراد العراقيون يقاومون الضغوط للانضمام إلى الحرب ضد إيران

قال موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي إن الأكراد العراقيين يقاومون الضغوط للانضمام إلى الحرب ضد إيران، مشيرا إلى أنهم يجدون أنفسهم في وضع معقد مع تصاعد الحرب بالتزامن مع ضغوط متعددة تدفعهم للانخراط في الصراع، مقابل تحذيرات إيرانية من عواقب ذلك.

ويقول مسئولون أكراد إنهم يواجهون ما وصفوه بمأزق يتمثل في غموض رسائل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن مستقبل النظام الإيراني، إلى جانب الضغوط التي يتعرضون لها للسماح للأكراد الإيرانيين بعبور الحدود والانخراط في القتال ضد طهران.

وبحسب موقع "أكسيوس"، يرى مسئولون أكراد أن التحذير الإيراني الأخير، الذي يُعد الأول من نوعه الموجه إلى الأكراد في العراق عبر الحدود، قد يؤدي إلى توسيع نطاق الحرب، وهو ما يسعى الأكراد العراقيون إلى تجنبه.

وقال مسئول رفيع في حكومة إقليم كردستان العراق لموقع أكسيوس إن موقفهم واضح في هذا السياق، مضيفا: "يجب ألا يكون الأكراد رأس الحربة في هذا الصراع".

وقال علي أكبر أحمديان، وهو مسئول في مجلس الدفاع الإيراني، في بيان مكتوب: "إذا سُمح باستمرار وجود هذه الجماعات وتخطيطها، أو إذا دخلت هذه الجماعات أو عناصر من النظام الصهيوني إلى حدود إيران عبر الإقليم، فسيتم استهداف جميع منشآت إقليم كردستان العراق على نطاق واسع".

وأشار التقرير إلى أن المجلس الإيراني تواصل بالفعل مع حكومة إقليم كردستان لإيصال هذا التحذير.

من جهته، قال المسئول الكردي إن الإقليم لا يمتلك القدرات الدفاعية الكافية لمواجهة أي تصعيد محتمل.

وأوضح: "لا يحتاجون إلى صواريخ فرط صوتية لإيذائنا. يمكن لـ200 طائرة بدون طيار (درونز) من طراز شاهد أن تسبب أضرارا كبيرة هنا. ليس لدينا أنظمة دفاع جوي، ولا أي وسيلة لإسقاط هذه الأشياء من السماء".

وفي السياق ذاته، يشير المسئولون الأكراد إلى أن المواقف الأمريكية لا تزال غير واضحة. فقد دعا ترامب في عدة تصريحات إلى تغيير النظام في إيران، لكنه لم يوضح شكل هذا التغيير أو كيفية تحقيقه.

وكان ترامب قد أجرى اتصالين مع اثنين من القادة الأكراد في العراق بعد اندلاع الحرب يوم السبت، إلا أنه لم يطلب منهم دعما لأي غزو.

وقال مصدر في الحزب الديمقراطي الكردستاني لأكسيوس إن القوات الكردية العراقية المعروفة باسم "البيشمركة" نجحت حتى الآن في منع الميليشيات الكردية الإيرانية من شن هجوم من الأراضي العراقية باتجاه إيران.

وأضاف المصدر أن القادة الأكراد العراقيين قرروا التزام الحياد في الحرب في الوقت الراهن، ويرجع ذلك جزئيا إلى مخاوفهم من أن تتخلى الولايات المتحدة عنهم في مرحلة لاحقة.