ليفربول يؤمن مستقبل جرافنبرخ بعقد جديد حتى 2032

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا تمديد عقد لاعبه الهولندي ريان جرافنبرخ، ليستمر ضمن صفوف الفريق حتى عام 2032، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على أحد عناصره الشابة في السنوات المقبلة.

وأكد النادي عبر موقعه الرسمي أن جرافنبرخ وقع عقدًا جديدًا طويل الأمد، ما يضمن بقاءه مع «الريدز» لثلاث سنوات إضافية مقارنة بعقده السابق.

من جانبه، أعرب اللاعب عن سعادته الكبيرة بتمديد عقده مع ليفربول، مشيرًا إلى أن القرار لم يكن صعبًا بالنسبة له. وقال: «أنا سعيد للغاية بتجديد عقدي مع النادي، وأشعر بثقة كبيرة هنا، كما أن عائلتي مرتاحة في ليفربول».

وأضاف جرافنبرخ أنه يتطلع إلى إنهاء الموسم الحالي بأفضل صورة ممكنة والمنافسة على تحقيق الألقاب، مؤكدًا تقديره الكبير لجماهير ليفربول ودعمهم المستمر للفريق.