إيران: المتشددون ينتقدون اعتذار بزشكيان لدول الجوار

أثار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، موجة انتقادات من التيار المتشدد في بلاده بعدما قدم، السبت، اعتذارا للدول المجاورة عن الهجمات التي وقعت خلال الأيام الأخيرة.

وسارع منتقدون داخل إيران إلى اتهام بزشكيان بإظهار الضعف والإضرار بالكرامة الوطنية وبمصلحة البلاد.

وكتب النائب المحافظ جلال رشيدي كوشي، على منصة (إكس): "مع كامل الاحترام، سيادة الرئيس، يقدم الاعتذار عندما يرتكب خطأ.. لكننا لم نرتكب أي خطأ".

واتهم النائب الرئيس الإيراني، بالافتقار إلى الحزم في رسالته، معتبرا أنها بدت ضعيفة من حيث النص وطريقة التعبير وحتى لغة الجسد.

وكان بزشكيان، قد قدم اعتذارا في رسالة مصورة بثها الإعلام الرسمي عن الهجمات التي شنتها إيران على دول مجاورة منذ بدء الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران قبل أسبوع.

وقال إن عمليات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة التي أعقبت تلك الضربات جاءت "نتيجة الوضع الفوضوي الذي أعقب مقتل عدد من القادة الكبار، عندما وجدت القوات المسلحة نفسها بلا قيادة واضطرت إلى التصرف بشكل مستقل".

وتوحي تصريحات بزشكيان بأنه لا ينبغي أن يتم شن أي هجمات على إيران انطلاقا من القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.